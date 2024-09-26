نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: الزمالك فريق كبير وهدفنا حصد لقب السوبر الإفريقي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته غدًا الجمعة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي قبل المباراة، أعرب الشناوي عن شكره للمملكة العربية السعودية لاستضافتها للبطولة، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها الفريق البلاد.

وقال: "الزمالك يعد منافسًا قويًا ولديه جمهور كبير، وهدفنا هو الفوز باللقب وإعادته إلى القاهرة."

وأضاف الشناوي: الأهلي قدم أداء جيدا في مباراتيه السابقتين في إفريقيا، مشيرًا إلى عدم وجود أي لاعب يعاني من الإرهاق.

وأكد: "نحن في بداية الموسم وقد أعددنا أنفسنا بشكل جيد لمواجهة الزمالك، ونسعى لحصد اللقب الإفريقي، وعدم تكرار ما حدث في سوبر 1994.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي ختتم تدريباته مساء اليوم الخميس، من أجل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس السوبر الإفريقي المحدد لها غدا الجمعة في التاسعة مساء.