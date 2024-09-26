نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات نارية من جوزيه جوميز عن قمة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصريحات نارية قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بالرياض.

تصريحات جوميز في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الأفريقي

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: “نتمنى أن يشاهد الجميع غدا المباراة وأن يمتلئ الملعب بالمدرجات مع التأكيد على أننا سنواجه فريق كبير وهو الأهلي وجميع لاعبيه بالفعل فازوا بالبطولات ولكننا نرغب في العودة للبطولات وتحقيق الفوز بالمباراة”.

وأضاف البرتغالي: سنحاول جاهدين من أجل الفوز وتكرار مافعله الزمالك قديما في السوبر الأفريقي واللاعبون مصممين على ذلك جميعا وليس فقط اللاعبون الأساسيون ولكن الجميع هنا يرغب في ذلك وأعتقد أننا أفضل من الموسم الماضي وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة ونفوز باللقاء".

وتابع: “الموسم انتهى 30 أغسطس وحاولنا نخوض فترة إعداد قوية وهذا ما لدينا حاليا وفي حال احتجنا أي لاعب بالتأكيد هيكون لهم التأثير الإيجابي مع الفريق”.

وزاد: “سعيد جدا بالتواجد مجددا بالسعودية وأعتقد أن الفريقين يمتلكون الكثير من المهارات ليقدموها للجماهير وأعتقد أننا أفضل من ناحية الاستحواذ على الكرة بينما يلعب الأهلي بشكل عامودي على المرمى لذلك أعتقد أننا نملك الأفضلية”.

وأوضح: "نستطيع اللعب بعمر جابر في الجهة اليسرى ولدينا الكثير من الخيارات والتي تزودنا بالثقة في طريقة مواجهة المواقف المختلفة والثقة في لاعبينا أيضا وبإمكان لاعبينا أن يواجهوا أصعب المواقف ويقدموا نفسهم بشكل جيد نظرا لخبراتهم في التعامل أمام الحضور الجماهيري الكبير.

وأضاف: “أمام الأهلي خسرت مواجهة الكأس وحققنا الفوز بالكونفدرالية وأغلقنا الصفحات الماضية وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة غدا للفوز لإضافة لقب جديد لنادينا”.

واختتم: “بالطبع لدينا بعض الغيابات مثل الونش المصاب وحمدي المصاب ايضا بالإضافة لأحمد فتوح الذي يغيب عن القائمة”.