وسام أبو علي: أتمنى دخول التاريخ والتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - قال وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم لن تكون سهلة مطلقًا، مشيرًا إلى أنه يتمنى التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض.

تصريحات وسام أبو علي عن كأس السوبر الأفريقي

وقال: «مواجهة الزمالك ستكون مباراة صعبة، ومن أكبر المواجهات التي سأخوضها في مسيرتي الكروية حتى الآن، والمواجهة مهمة جدا لي ولجميع زملائي في الفريق، وأتمنى حصد اللقب».

وأضاف: «بطولة كأس السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، ولذلك المواجهة لن تكون سهلة، وبالتأكيد المنافس سيلعب بكامل قوته، ولكن ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي لتقديم أفضل أداء داخل الملعب من أجل تحقيق المكسب».

وواصل: «في المواجهات السابقة أمام الزمالك لم أكن جاهزًا بسبب الإصابة، وأتمنى أن أقدم مستوى جيدًا في المواجهة القادمة، ولا أفكر سوى في تحقيق الانتصار والفوز باللقب».

وزاد: «مواجهة الأهلي والزمالك تاريخية وأنا أسعى لدخول التاريخ، لذلك أتمنى تقديم مستوى مختلفًا في تلك المباراة وهي فرصة جيدة بالنسبة لي شخصيًّا للظهور والتألق، وسأبذل قصارى جهدي خلال المباراة».

وتابع: «كل مباراة لها ظروف خاصة، وبالتأكيد محمد مجدي أفشة تحدث معي كثيرًا عن أجواء نهائي إفريقيا 2020 لكن الأجواء في السوبر الإفريقي ستكون مختلفة تمامًا، وأتمنى دخول التاريخ بالفوز على الزمالك وأن أشارك لأول مرة أساسيًّا في لقاء الديربي»

وأردف: «حلم كل لاعب كرة قدم قيادة فريقه لتحقيق اللقب، كنت ألعب في فرق لم تكن تنافس على الألقاب، ولكن في الأهلي الأمر مختلف، نخوض مواجهات مستمرة في نهائيات البطولات، وهو أمر يُسعدني من أجل تحقيق البطولات».

واستطرد: «لعبنا مواجهتي جورماهيا الكيني بشكل جيد، وأغلقنا ملف بطولة إفريقيا، ولا يشغل تفكيرنا حاليًّا سوى الفوز بكأس السوبر الإفريقي».

وأتم: «أتمنى حضور الجماهير بكثافة ودعم اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وإن شاء الله سيكون المكسب لنا».