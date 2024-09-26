نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع عاجل بين فيفا والأهلي قبل ساعات من نهائي السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس اجتماعًا مع مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل 24 ساعة من المباراة المرتقبة ضد الزمالك على لقب السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها غدًا على ملعب المملكة آرينا في السعودية.

اجتماع عاجل بين فيفا والأهلي

يأتي هذا الاجتماع لمناقشة تفاصيل بطولة إنتركونتيننتال، التي سيشارك فيها الأهلي كممثل عن إفريقيا، حيث يواجه العين الإماراتي في أولى مبارياته بالبطولة يوم 29 أكتوبر المقبل.

وكان قد تلقى النادي الأحمر إخطارًا رسميًا قبل أيام من من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا" بخصوص هذا الاجتماع التنسيقي.

سيتم عقد الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفراس" ظهر اليوم، حيث سيتم تناول عدة جوانب تتعلق بالبطولة، بحضور ممثلين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ومندوب عن الفائز من مباراة العين الإماراتي.

كما ستتناول الجلسة موضوعات تتعلق بالتسويق، وحقوق الأندية، والإعلانات، ورعاة البطولة العالمية في نسختها المختلفة التي تقام لأول مرة بهذا النظام.