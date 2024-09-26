نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يرفض طلب الزمالك قبل ساعات من نهائي السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، المقررة غدًا الجمعة على ملعب المملكة آرينا.

كاف يرفض طلب الزمالك

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد أبدى رغبته في إجراء المران الختامي على ملعب المملكة آرينا، الذي سيحتضن المباراة.

ومع ذلك، أخطر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) النادي بصعوبة تنفيذ ذلك، نظرًا لانشغالهم بإكمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة للمباراة.

ويسعى نادي الزمالك، إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي، وحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، ليكرر ما حدث في نسخة 1994 من نفس البطولة.