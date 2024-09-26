نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها معلول وفتوح.. غيابات الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر، عدة لاعبين في قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك غدًا الجمعة في مباراة السوبر الإفريقي.

ويغيب عن الأهلي 9 لاعبين أمام الزمالك كلا من: كريم نيدفيد، خالد عبدالفتاح، كريم الديبس، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، محمد عبدالله لأسباب فنية، في حين يغيب كريم فؤاد وعلي معلول للإصابة

ويفتقد الزمالك لخدمات كلا من أحمد فتوح بسبب أزمته الأخيرة وتورطه في قضية دهس بالساحل، سيد عبد الله «نيمار»، محمد عاطف، سامسون أكينيولا، عمر عبد العزيز، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي.

فضلًا عن الثلاثي السنغالي سيدي نداي، وأحمد حمدي بجانب محمود حمدي الونش استكمال علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي



يعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي، جلسة مع جهازه الفني اليوم لتحليل استعدادات الفريق، ويختتم الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب الهلال السعودي، كما سيعقد كولر مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المباراة المرتقبة.

تُقام المباراة غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية. ستُبث المباراة عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض، وأيضًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح، أما الزمالك، فسيرتدي الزي الأسود الكامل، وحارس مرماه سيرتدي زيه باللونين الأصفر والأسود.