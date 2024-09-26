نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي أحمد شوبير مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الفوضى في اختيار الحكام للقائمة الدولية، حيث اعتبر أن هذه العشوائية تعيق فرصة الشباب الموهوبين في الوصول إلى هذه القوائم بهدف إرضاء بعض الأشخاص.

تصريحات شوبير عن جدل اختيار الحكام

وقال شوبير: "هل نحن نفكر في المستقبل؟ ما الذي ترغبون فيه؟ هل تسعون إلى إقصاء الشباب الذين يسعون للتقدم؟ هل تريدون تدمير الأجيال الجديدة ليبقى الأمر محصورًا في أسماء معينة دون أي فرصة للوجوه الجديدة؟"

وأكد شوبير: "أنا من أكثر من دافعوا عن الحكام مثل محمد عادل ومحمود عاشور، لكن لا يمكنني تجاهل الحكام الشباب المتميزين. يجب علينا دعمهم بدلًا من إعادة شارة الفار للحكام السابقين."

وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فليكن عودة محمود الخطيب وحسن شحاتة إلى الملعب، ولنتجاهل اللاعبين الحاليين، لماذا لا نمنح الفرصة للأجيال الجديدة؟ لدينا حكام مثل عمرو الشناوي وأحمد العزب، وإذا كانوا متميزين، فلا مانع من إعطائهم الفرصة."

واختتم شوبير بالقول: "اتحاد الكرة يضحي بالأجيال الجديدة لتحقيق رضا بعض الأشخاص، الأسماء الكبيرة مثل جمال الغندور وعصام عبدالفتاح أصبحوا حكامًا دوليين لأنهم حصلوا على الفرص التي تستحق."