الرياضة

أحمد شوبير يتساءل عن سبب ارتداء الزمالك القميص الأسود في السوبر الأفريقي أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أبدى الإعلامي أحمد شوبير استغرابه من قرار نادي الزمالك ارتداء القميص الأسود بالكامل في مواجهة الأهلي خلال مباراة السوبر الإفريقي.

وفي تصريحاته عبر الراديو، قال شوبير: "أثار انتباهي اختيار الزمالك للعب بالقميص الأسود أمام الأهلي  هذا بالطبع قرار يعود للنادي، لكن طوال حياتنا اعتدنا على رؤية الزمالك بالقميص الأبيض."

وتابع: "منذ بداية الموسم، تجنب الزمالك ارتداء اللون الأبيض، الأهلي معروف بقمصانه الحمراء، والاتحاد السكندري باللون الأخضر، فهل هناك توجه لتغيير هوية الزمالك بعيدًا عن القميص الأبيض؟"

واختتم شوبير حديثه قائلًا: "لا أعترض على ذلك، لكن القميص الأبيض ذو الخطين الأحمر هو رمز تاريخي للزمالك، هل المسألة تتعلق بالتفاؤل؟".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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