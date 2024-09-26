نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يتساءل عن سبب ارتداء الزمالك القميص الأسود في السوبر الأفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي أحمد شوبير استغرابه من قرار نادي الزمالك ارتداء القميص الأسود بالكامل في مواجهة الأهلي خلال مباراة السوبر الإفريقي.

وفي تصريحاته عبر الراديو، قال شوبير: "أثار انتباهي اختيار الزمالك للعب بالقميص الأسود أمام الأهلي هذا بالطبع قرار يعود للنادي، لكن طوال حياتنا اعتدنا على رؤية الزمالك بالقميص الأبيض."

وتابع: "منذ بداية الموسم، تجنب الزمالك ارتداء اللون الأبيض، الأهلي معروف بقمصانه الحمراء، والاتحاد السكندري باللون الأخضر، فهل هناك توجه لتغيير هوية الزمالك بعيدًا عن القميص الأبيض؟"

واختتم شوبير حديثه قائلًا: "لا أعترض على ذلك، لكن القميص الأبيض ذو الخطين الأحمر هو رمز تاريخي للزمالك، هل المسألة تتعلق بالتفاؤل؟".