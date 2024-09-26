نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل تعرض إيهاب جلال للظلم.. ويصرح: هذه أسباب انتقالي إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح عبد الرحمن مجدي، لاعب فريق بيراميدز الحالي ونادي الإسماعيلي السابق، أن المدرب الراحل إيهاب جلال كان يواجه ضغوطات كبيرة قبل وفاته.

رحل المدرب إيهاب جلال مؤخرًا بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

عبد الرحمن مجدي يكشف تفاصيل تعرض إيهاب جلال للظلم

في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس"، صرح عبد الرحمن مجدي: "بعد انضمامي إلى بيراميدز، أبلغني هاني سعيد بخبر وفاة إيهاب جلال. لقد كنت قريبًا جدًا منه لمدة عام كامل، وكنت قائد الفريق تحت قيادته. للأسف، تعرض للظلم في الكثير من الأمور، ولا أستطيع أن أصدق أنه رحل عن عالمنا".

وأضاف مجدي: "إيهاب جلال تحدث معي بشكل خاص عن تجربته مع منتخب مصر. لم يكن يتحدث كثيرًا عن تلك الفترة، لكنني كنت على مقربة منه، وشارك معي بعض الأمور. كان تحت ضغط كبير خلال تلك الفترة".

تابع مجدي حديثه قائلًا: "في إحدى السفريات، ونحن عائدون بالطائرة، كان يحمل معه الكثير من الأدوية، وأعرب لي عن مدى الضغوط التي كان يشعر بها من جانب الجماهير. بالإضافة إلى ذلك، لم يحصل على مستحقاته المالية لمدة 7 أشهر، ومع ذلك، لم يشكُ أو يبدِ أي اعتراض".

وأشار مجدي إلى مدى حزنه لعدم تمكن الفريق من تحقيق أهداف إيهاب جلال، موضحًا: "كان يتمنى أن نشارك في بطولة إفريقيا، وأن ننافس على الدوري أو على مراكز متقدمة، لكننا تمكنا من تنفيذ نحو 10% فقط من طلباته".

أما عن انتقاله إلى نادي بيراميدز، قال مجدي: "الأولوية بالنسبة لي كانت بقاء الإسماعيلي في الدوري. عندما تواصل معي بيراميدز، اخترت الانضمام لهم لأنهم نادٍ كبير ومستقر، ولديهم طموحات لتحقيق إنجازات".

وأضاف: "كنت بحاجة للخروج من الإسماعيلي من أجل الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية التي عانيت منها لمدة 7 أو 8 سنوات. تحدث معي عمرو بسيوني وممدوح عيد لإقناعي بالانضمام إلى بيراميدز، وأحد أسباب انتقالي كان تمسك النادي بي. انضممت لهم مقابل 40 مليون جنيه".

وأشار إلى العلاقة مع جماهير الإسماعيلي قائلًا: "لا أفهم سبب الحساسية بيني وبين جماهير الإسماعيلي، ربما بسبب الشائعات المتكررة حول رحيلي. لم أكرههم أبدًا، بل أحبهم كثيرًا. نادي الإسماعيلي كان السبب في صنع اسمي كلاعب، انضممت إليه مقابل 1.5 مليون جنيه، ورحلت إلى بيراميدز مقابل 40 مليون جنيه، كما تركت 3 ملايين جنيه من مستحقاتي".

وعن إمام عاشور، قال مجدي: "إمام عاشور بالنسبة لي من أفضل اللاعبين في مصر. إذا ركز أكثر في الملعب، سيصل إلى مستويات أعلى. حزنت عندما عاد من الاحتراف، كنت أتمنى أن يستمر في الخارج".

وفيما يتعلق بواقعة أولمبياد طوكيو، أوضح مجدي: "لقد تحدثت عن هذا الموضوع عدة مرات. هذه الواقعة جعلت الناس يظنون أنني غير ملتزم".

واختتم مجدي حديثه قائلًا: "طموحاتي مع بيراميدز هي المنافسة على جميع البطولات، ونهدف لتحقيق لقب أكبر من كأس مصر. طموحات النادي كبيرة جدًا".