نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء جديد من الزمالك ضد بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سلك الطرق ضد الجابوني أرون بوبيندزا الذي انتقل إلى رابيد بوخارست الروماني، بعد اخلاله بالاتفاق.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك قام بإرسال عدة إنذارات للاعب بالعودة واستكمال اتفاقه، حتى تكون مستندات رسمية في شكواه".

وأضافت: "الزمالك موقفه سليم في التعاقد مع اللاعب الجابوني، وبالفعل النادي تحرك ضده وضد ناديه الجديد".