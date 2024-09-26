نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.. وموقف الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر الذي سيبدأ به مباراة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

وكشف الإعلامي رجائي رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر لن يدفع بالصفقات الجديدة، في مباراة الزمالك بالسوبر الإفريقي، لأنه أكد من قبل أنه لا يرغب في "حرق" اللاعبين الجدد، في مباراة مهمة مثل ذلك".

وأضاف:" كولر استقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك، وسيكون كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وأشرف داري.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات.