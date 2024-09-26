نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم مواعيد مباريات الدوري السعودي من أجل متابعة نجومهم المتألقين سواء في البطولات المحلية أو الآسيوية في الموسم الحالي.

ستقام تسع مباريات وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة وجاء كلا من الاتحاد والشباب والاتفاق في المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 9 نقاط على الترتيب.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي:

* الجمعة 27 سبتمبر 2024:

- النصر والوحدة الساعة 6 وثلث مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والخليج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- القادسية والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* السبت 28 سبتمبر 2024 :

- الفتح والاخدود الساعة 6 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- العروبة وضمك الساعة 7 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الخلود والهلال الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* الأحد 29 سبتمبر 2024:

- الفيحاء والرياض الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- الشباب والرائد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- التعاون والاتفاق الساعة 9 مساء بتوقيت مصر