نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد روما وأتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أتليتك بيلباو، مساء اليوم الخميس الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد أتليتك بيلباو في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة روما ضد أتليتك بيلباو، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق روما في تحقيق الفوز على نظيره أودينيزي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، بثلاثة أهداف نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.