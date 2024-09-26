نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف موقف أفشة وتوقعه لمباراة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، سيحتفظ بمحمد مجدي أفشة لاعب الأحمر على دكة البدلاء أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في السوبر الإفريقي المقرر إقامته على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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وقال مجدي عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية: محمد مجدي أفشة لن يتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الزمالك.

وأشار إلى إنه الأهلي استطاع أن ينتصر ذهابًا وإيابًا في الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا، والفريق قدم مستويات جيدة سواء في اللقاء الأول أو الثاني، وهذا يشير إلى أن المارد الأحمر أكثر جاهزية من الزمالك الذي انتصر بصعوبة في مباراتي الذهاب والإياب.

وأكمل: “الأهلي يعيش حالة فنية أفضل من الزمالك في الوقت الحالي، وصفقات الأحمر بدأت تتألق وتنسجم مع الفريق”.