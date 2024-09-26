عواد أم صبحي؟.. أيمن منصور يختار حارس الزمالك أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق، أن محمد عواد يعد الخيار الأنسب لحراسة مرمى الفريق الأبيض في بطولة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

وشارك محمد صبحي، في مباراتي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد فريق الشرطة الكيني.

تصريحات أيمن منصور حول حراسة مرمى الزمالك في السوبر الإفريقي

وقال أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: “من وجهة نظري أن محمد عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك في السوبر الإفريقي مع كامل احترامي لمحمد صبحي لأن عواد يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة”.

وتابع: “أتمنى أن تنتهي المباراة بفوز فريق الزمالك على النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي في المباراة المرتقبة”.