موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة وولفرهامبتون وليفربول وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون وليفربول يوم السبت 28 سبتمبر 2024 على ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من البريميرليج بينما خسر وولفرهامبتون من أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 12 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة.