نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة طلب جوميز برحيل صفقة الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح وكيل اللاعبين عمر زعلوك، الذي تولى صفقة اللاعب السنغالي الشاب سيدي نداي المنضم حديثًا لنادي الزمالك، أن المعلومات المتداولة حول طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بترك اللاعب بسبب عدم اقتناعه بمستواه، غير صحيحة تمامًا.

زعلوك يوضح حقيقة طلب جوميز برحيل سيدي نداي

قال زعلوك في مداخلة له في برنامج "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: "الأحاديث حول رغبة جوميز في رحيل سيدي نداي وعدم اقتناعه به ليست دقيقة.

وأضاف: "اللاعب قدم أداءً مميزًا في مباراة الإسكندرية ثم سجل هدفًا في مباراة الشباب. جوميز يعرف جيدًا أن نداي لا يزال في بداية مسيرته وله الكثير ليقدمه للفريق".

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادته من أجل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينه وبين النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.