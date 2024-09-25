نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفيد مؤسس الزمالك: مباراة السوبر ستكون صعبة.. وواثق من حصد اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جورج مرزباخ حفيد مؤسس الزمالك، في ذكرى ميلاد جدة أنه واثق من قدرة لاعبي الزمالك على الفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر الأفريقي.

جورج مرزباخ: واثق من قدرة لاعبي الزمالك على الفوز على الأهلي

أشار مرزباخ في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه يريد تحفيز اللاعبين قبل تلك المباراة وواثق من قدرة اللاعبين على العودة بالكأس في الذكر الـ 150 لميلاد جده.

وتابع مرزباخ حديثه قائلًا:"أنا أثق أن الخيول البيضاء قادرة على تحقيق الفوز هذه المرة والعودة بالكأس في ذكرى مولد جدي، ستكون مباراة صعبة لكن الجماهير الغفيرة ستحضر لتشجيع فريقنا.. بالإضافة إلى أن الفريق يمتلك لاعبين رائعين ومدرب رائع".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.