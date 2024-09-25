نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست نهائي القرن.. تصريحات قوية من الشناوي حول مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي، أن مباراة الزمالك المقبلة ستكون صعبة للغاية، مشددًا على إصرار اللاعبين وعزيمتهم على تحقيق البطولات.

الشناوي: كأس السوبر الإفريقي يختلف تمامًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

قال الشناوي في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: “اللقاء أمام الزمالك يمثل تحديًا كبيرًا بسبب قوة المنافس، لذا نحن نستعد بشكل جيد، بعد احتفالنا بدرع الدوري المصري، تم غلق تلك الصفحة تمامًا للتركيز على كأس السوبر الإفريقي، التي تعتبر بطولة قارية مهمة للجميع”.

وأضاف: “جميع اللاعبين يدركون قيمة هذه المباراة بعد خسارتنا اللقب في النسخة السابقة، ونهدف جاهدين للفوز بالبطولة يوم الجمعة”.

وأشار الشناوي إلى أهمية تحمل اللاعبين للمسؤولية، قائلًا: “دائمًا ما يقدم لاعبونا أداءً مميزًا في المباريات الصعبة”.

وعن تشابه هذه المباراة مع نهائي القرن، أوضح: “كأس السوبر الإفريقي تختلف تمامًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حيث كانت الأجواء في نهائي القرن استثنائية، وهذه مباراة قد لا تتكرر”.

كما أوضح: "نتحدث مع اللاعبين الجدد عن ثقافة النادي، وهم يعرفون جيدًا أن الأهلي نادي بطولات، وأن كل بطولة تتطلب القتال من أجل التتويج بها."

وأكد الشناوي أن اللاعبين الجدد سيتاح لهم المشاركة في العديد من المباريات، خاصة مع وجود موسم طويل مليء بالبطولات.

واختتم حديثه بالقول: "لاعبو الأهلي يتمتعون بروح وعزيمة كبيرة للفوز بالبطولات، وجماهيرنا دائمًا تمنحهم دفعة قوية، وننتظر دعم الجماهير في الرياض، وبإذن الله سنتمكن من إسعادهم بالتتويج بالبطولة."