أهداف مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة أمام خيتافي ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وواجه برشلونة نظيره خيتافي اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

أهداف برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول.

ودخل برشلونة مباراته ضد خيتافي، بتشكيل أساسي مكون من: