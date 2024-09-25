نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح من تحقيق فوز كبير أمام نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 على ملعب "أنفيلد" ليتأهل إلى دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025.

أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة

سجل جاريل كوانساه بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من إدسون ألفاريز من داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم كوانساه وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل دييجو جوتا لصالح ليفربول في الدقيقة 25، بعد ضربة مزدوجة من فيديريكو فالفيردي من داخل منطقة الجزاء، تابعها جوتا برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 49، بعد تمريرة من كورتيس جونز إلى زميله جوتا الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى وست هام يونايتد.

وعزز محمد صلاح التقدم بالهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 74، بعد تسديدة من كونور برادلي، تصدى لها الحارس فابيانسكي ليتابعها صلاح بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الرابع لصالح ليفركوزن في الدقيقة 90، بعد تبادل التمريرات بينه وبين داروين نونيز، أنهاها جاكبو بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل كودي جاكبو الهدف الخامس لصالح ليفربول والثاني له في اللقاء، بعد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس فابيانسكي.