نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير رومانية تكشف تطورات أزمة آرون بوبيندزا وموعد ظهوره مع بوخاريست في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت التقارير الرومانية، بآخر المستجدات حول اللاعب آرون بوبيندزا، الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف رابيد بوخاريست، رغم أنه كان قد وقع سابقًا على اتفاقية تعاقد مع نادي الزمالك.

وقال فيكتور أنجيليسكو، أحد المسؤولين في نادي بوخاريست، إن بوبيندزا لم يتمكن من المشاركة في مباراة أوتسيلو، لكنه يأمل أن يتواجد في المباراة القادمة ضد بوتوشاني المقررة يوم الجمعة.

ولفت إلى أنه في حال عدم اكتمال الإجراءات قبل المباراة، فإن الظهور الأول للاعب مع الفريق سيكون بعد فترة التوقف الدولي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن رسميًا عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيع اللاعب على اتفاقية تعاقد، بالإضافة إلى حصوله على بطاقته الدولية.