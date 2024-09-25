نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لـ فاران بعد إعلان اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى رافائيل فاران بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم نهائيًا عن عمر يناهز 31 عامًا بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وفي تعليقه على منشور فاران على إنستجرام، قال رونالدو: “لقد كانت مسيرة رائعة، فاران، أنت أسطورة في كرة القدم. تهانينا على كل إنجازاتك، أخي. آمل أن أراك قريبًا.”

تُعد مسيرة رافائيل فاران مليئة بالإنجازات، حيث حقق العديد من البطولات مع ناديه السابق ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.