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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول ضد وست هام| كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2024

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × وست هام Liverpool vs West Ham بث مباشر دون "تشفير" | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزية، ليفربول ووست هام، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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ليفربول × وست هام كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2024

مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

يأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من النتائج الإيجابية للفريقين، مما يزيد من أهمية هذه المباراة وحماس الجماهير. يسعى ليفربول، حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، إلى مواصلة مسيرته الناجحة في الكأس والدفاع عن لقبه، بينما يأمل وست هام في تحقيق مفاجأة وإقصاء الريدز من البطولة. وتأتي هذه المواجهة في ظل سجل تاريخي حافل بالمواجهات المثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لكلا الفريقين، حيث يمثل كأس الرابطة بطولة عريقة يسعى كل فريق للفوز بها. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسية كبيرة وإثارة لا مثيل لها، خاصة وأن ليفربول يمتلك سجلًا قويًا في المباريات التي تجمعه بوست هام على ملعب أنفيلد. كما أن وست هام يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من معنويات لاعبيه وتضعهم على الطريق الصحيح للمنافسة على البطولة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

على عشاق كرة القدم الاستعداد لموعد رياضي كبير، حيث يلتقي ليفربول ووست هام في مواجهة نارية ضمن كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

تعتبر قنوات beIN Sports هي الوجهة الحصرية لعشاق كرة القدم في منطقتنا، حيث تمتلك حقوق بث أهم البطولات، بما في ذلك الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة. وستقوم قناة beIN Sports 6 بنقل مباراة ليفربول ووست هام التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6



يمكن استقبال قناة بي ان سبورت HD 6 للاستمتاع بمباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة 11547 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى كيليهر خط الدفاع برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس خط الوسط واتارو إندو، مورتون، كييزا، كورتيس جونز خط الهجوم جاكبو، ديوجو جوتا



تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام

تغلب ليفربول على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 في ملعب آنفيلد خلال ربع نهائي الموسم الماضي. وشهدت المباراة تألق اللاعبين دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز، حيث سجل جونز هدفين، بالإضافة إلى أهداف من كودي جاكبو ومحمد صلاح.

ويواصل ليفربول سلسلة انتصاراته على وست هام في آنفيلد، حيث فاز في آخر 8 مباريات ضدهم على هذا الملعب في جميع المسابقات. يقترب الفريق من تحطيم الرقم القياسي للنادي، الذي يبلغ تسع مباريات متتالية من الانتصارات، والذي تحقق بين عامي 1967 و1973، وفقًا لموقع النادي الرسمي.