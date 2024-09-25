نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سون هيونج يثير التكهنات حول مستقبله مع توتنهام هوتسبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير، عن مستقبله مع ناديه في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وتحديدا في يونيو 2025.

قائد توتنهام: في المستقبل لا تعرف أبدًا ما سيحدث

وقال سون هيونج في تصريحات صحفية عن تجديد التعاقد مع توتنهام، "لم نتحدث عن أي شيء حتى الآن".

وأضاف قائد توتنهام هوتسبير "أنا أركز بشكل كامل على هذا العام وأريد فقط الفوز بشيء يستحقه الجميع في النادي".

وأختتم سون حديثه، قائلًا "في المستقبل لا تعرف أبدًا ما سيحدث، سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي بالتأكيد".

وانتقل سون هيونج البالغ من العمر 32 عاما، إلي صفوف توتنهام هوتسبير صيف 2015 قادمًا من بايرليفركوزن الألماني، بمقابل 25 مليون يورو.