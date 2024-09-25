نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك.. تاريخ مواجهات القطبين الإفريقية قبل السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصراع التاريخي بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن القاهرة، حين يلتقيان الجمعة بملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، في مباراة الكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم، وسط ظروف متباينة بين الفريقين في "مباراة القمة" كما يطلق عليها في بلدهما.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 القياسية في تاريخه في مايو (أيار) الماضي، وقبلها بأيام توج الزمالك بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) للمرة الثانية، فضرب الفريقان موعدًا في الكأس السوبر للمرة الثانية بعد 30 عامًا من نسخة 1994 التي شهدت تتويج الزمالك بهدف وحيد لأيمن منصور.



ويأمل الأهلي في إحراز لقبه التاسع في السوبر وتعزيز رقمه القياسي، بعد تتويجه أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021 و2022، بينما خسره 3 مرات آخرها العام الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي والزمالك.. قمة مصرية في السعودية بنكهة أفريقية



أما الزمالك، فيبحث عن لقبه الخامس بعد 1994، 1997، 2003 و2020، فيما خسره مرة وحيدة في 2001.



وهذه المباراة الرقم 11 بين الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية، فبالإضافة إلى السوبر الأفريقي 1994، تواجها تسع مرات في دوري الأبطال. فاز الأهلي 6 مرات مقابل فوز وحيد للزمالك (السوبر 1994) وثلاثة تعادلات. وكانت أبرز هذه المواجهات نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 بالقاهرة في المباراة التي عرفت باسم "نهائي القرن".