نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيزني يرد على أنباء اهتمام برشلونة بضمه لتعويض إصابة تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الحارس المعتزل مؤخرًا، فوتشيك تشيزني، رده على التقارير التي تربط اسمه باهتمام نادي برشلونة للتعاقد معه في الوقت الحالي لتعويض غياب الحارس المصاب، مارك أندريه تير شتيجن.

تشيزني يرد على أنباء اهتمام برشلونة

وكان تشيزني قد أعلن في الصيف الماضي اعتزاله بشكل رسمي، قبل عام واحد من انتهاء عقده مع يوفنتوس، على الرغم من العروض التي تلقاها، بما في ذلك عرض من نادي النصر السعودي. ومع إصابة تير شتيجن بتمزق في وتر الرضفة، بدأ برشلونة في البحث عن بديل، بما يتماشى مع اللوائح الخاصة بالدوري الإسباني والفيفا.

وفقًا لهذه اللوائح، يجب أن يكون البديل لاعبًا غير مرتبط بأي نادٍ، مما فتح الباب أمام تكهنات حول عودة تشيزني إلى الملاعب بعد فترة قصيرة من اعتزاله.

في مقابلة سريعة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تحدث تشيزني عن هذا الأمر، قائلًا: "أتمنى لتير شتيجن الشفاء العاجل". وأضاف: "مارك صديق جيد وحارس مرمى متميز، وأتمنى له كل التوفيق. هذا هو كل ما يمكنني قوله في هذه اللحظة".

وذكرت بعض الصحف الكتالونية أن تشيزني لا يمانع العودة للعب مجددًا مع نادٍ جديد، على الرغم من اعتزاله النهائي قبل بضعة أسابيع.