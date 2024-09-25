نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء 25-9-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي برشلونة تحت قيادة هانز فليك احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذه النسخة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد أن خاض ست جولات في الليجا.

في حين يحتل نادي ريال مدريد وصافة الترتيب بعد لعب سبع جولات من عمر منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وفاز ريال مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء أمس الثلاثاء بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني

جيرونا ضد رايو فاليكانو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

برشلونة ضد خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ترتيب الدوري الإسباني

1 برشلونة، 18 نقطة.

2 ريال مدريد، 17 نقطة.

3 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 12 نقطة.

5 مايوركا، 11 نقطة.

6 فياريال، 11 نقطة.

7 ألافيس، 10 نقاط.

8 أوساسونا، 10 نقاط.

9 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

10 رايو فاييكانو، 8 نقاط.

11 ريال بيتيس، 8 نقاط.

12 جيرونا، 7 نقاط.

13 إسبانيول، 7 نقاط.

14 ليجانيس، 6 نقاط.

15 إشبيلية، 5 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 بلد الوليد، 5 نقاط.

18 خيتافي، 4 نقاط.

19 فالنسيا، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، نقطتان.