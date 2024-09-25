انت الأن تتابع خبر مباراة برشلونة اليوم.. برشلونة وخيتافي في الدوري الأسباني الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة برشلونة اليوم، يلعب نادي برشلونة اليوم مباراته السابعة في الدوري الأسباني ضد خيتافي، في سعي للفريق من أجل تحقيق الانتصار السابع على التوالي منذ بداية الليغا، والحفاظ على فارق النقاط الذي وصل لأربع نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل بداية الجولة،وسيدخل برشلونة المباراة على ملعب مونتجويك بالكثير من الغيابات التي أبرزها حارس المرمي وقائد الفريق تير شتيجن بالإضافة إلي داني اولمو وجافي ودي يونج وأراخو.

مباراة برشلونة وخيتافي اليوم

يبدأ توقيت مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مساء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، والعاصمة المصرية القاهرة، وكان المدرب الأسباني هانسي فليك قد أكد خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس، أن المباراة ستكون هامة للغاية، وسيكون على الفريق اللعب بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الانتصار في تلك المواجهة..

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي مجانا

يمكن استقبال مباراة برشلونة وخيتافي على عدد من القنوات الناقلة للدوري الأسباني على عدد من الأقمار الصناعية ولعل أبرزها.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal على قمر هاهسبات .

قناة Digi Sport 1 HD Romania على قمر الثور 0.8 غرب.

قناة Super Sport Maximo 1 على قمر يوتلسات 36.

مباراة برشلونة وخيتافي نايل سات

وتنقل قناة beIN Sports HD 3 مباراة برشلونة وخيتافي بتعليق عربي للمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، مع ستوديو تحليلي يتواجد فيه كلاً من طارق ذياب ويوسف شيبو، يذكر ان قناة بي ان سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأسباني على الأقمار العربية وإليمن تردداتها.

تردد قناة beIN Sports HD 1:

جاء التردد: 11013.

بينما الترميز: 27500.

وجاء الاستقطاب: أفقي.

بينما جاء معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

وتكون علي القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة beIN Sports HD 1على سهيل سات: