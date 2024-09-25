الرياضة

أسعار تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية

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رياض - احمد صلاح - طرح اتحاد كرة القدم، عبر المنصة الإلكترونية، تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، والمقررة عند الخامسة مساء الخميس، الموافق 10 تشرين الأول المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يأتي: الدرجة الخاصة 20 دينارا، والدرجة الثانية 6 دنانير، والدرجة الثالثة 4 دنانير، والتذاكر بكافة فئاتها ودرجاتها أصبحت متاحة عبر المنصة الإلكترونية . 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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