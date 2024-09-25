انت الأن تتابع خبر أسعار تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح اتحاد كرة القدم، عبر المنصة الإلكترونية، تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، والمقررة عند الخامسة مساء الخميس، الموافق 10 تشرين الأول المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.



وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يأتي: الدرجة الخاصة 20 دينارا، والدرجة الثانية 6 دنانير، والدرجة الثالثة 4 دنانير، والتذاكر بكافة فئاتها ودرجاتها أصبحت متاحة عبر المنصة الإلكترونية .