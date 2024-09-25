انت الأن تتابع خبر إنطلاق الجولة السادسة من دوري المحترفين .. الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في الزرقاء وعمان.



ويلعب عند السادسة من مساء الخميس، فريقا مغير السرحان والرمثا على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا الوحدات والأهلي عند الثامنة و45 دقيقة على ستاد عمان.



وتتواصل المباريات الجمعة بلقاء شباب الأردن مع الصريح، والفيصلي مع شباب العقبة، على أن تختتم مباريات الجولة السادسة يوم السبت المقبل، بلقاء السلط مع الحسين اربد ومعان مع الجزيرة.



ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، يليه الحسين والرمثا بـ 10 نقاط لكل منهما، ثم الوحدات 8، الفيصلي 7، يليهم الصريح ومغير السرحان 5، السلط ومعان وشباب الأردن بـ4، شباب العقبة 3، والجزيرة بنقطتين .