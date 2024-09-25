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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الوصل حامل ومضيفه العين، غدا الخميس.

قمة بين العين والوصل في الجولة الرابعة بالدوري الإماراتي

ويطمح العين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي برصيد 14 مرة آخرها قبل ثلاثة مواسم في 2021 / 2022 لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام الوصل عندما يلتقي الفريقان على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي.

جمع العين، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو، أربع نقاط من مباراتين بعد الفوز على خورفكان والتعادل مع البطائح بينما تأجلت مباراته الثالثة في المسابقة، ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

لكن فريق العين يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 6 / 2 ليتأهل للدور التمهيدي الثاني في كأس القارات للأندية (فيفا إنتركونتيننتال) ليلاقي الأهلي المصري في أواخر أكتوبر المقبل.

وركز كريسبو في إعداده للفريق لمواجهة الوصل على العامل البدني والذهني في ظل خوض العين أكثر من مباراة قوية طوال الشهر الجاري حيث تعادل مع السد القطري بنتيجة 1/1 في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويرتكز العين على عدد من الركائز القوية في صفوفه أبرزها الثنائي الهجومي سفيان رحيمي نجم منتخب المغرب وهداف دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكذلك التوجولي لابا كودجو الذي سجل أربعة أهداف في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

أما الوصل بقيادة مديره الفني الصربي ميلوس ميلوييفيتش يأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز على دبا الحصن والنصر في آخر جولتين ليعوض البداية المحبطة بالتعادل مع اتحاد كلباء في الجولة الأولى.