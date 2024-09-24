ليوناردو يسجل الهدف الأول للهلال أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - سجل البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أول أهداف فريقه أمام نظيره البكيرية في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد البكيرية ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء سددها بقوة بمرمى البكيرية في الدقيقة 41.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والبكيرية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.