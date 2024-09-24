نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يشيد بـ لامين يامال ويكشف موقفه من التعاقد مع حارس مرمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة بلاعبه الإسباني لامين يامال، مؤكدا أنه سيكون من بين الأفضل في العالم خلال الفترة المقبلة.

هانسي فليك: لامين يامال يمكنه أن يصبح الأفضل في العالم

وقال هانسي فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي " يامال يمتلك موهبة كبيرة، أعتقد أن الجودة لا علاقة لها بالعمر، في سنه هذا، فهو يقوم بأشياء لا تصدق، يمكنه أن يصبح الأفضل بالتأكيد".

وأضاف "لا يبدو أن لامين يحتاج إلى الراحة، من المهم أن نتذكر أننا نلعب على أرضنا ونحتاج إلى البدء بتشكيلة أساسية رائعة".

وأكمل مدرب برشلونة حديثه، قائلًا "سيتعين علينا إجراء تغييرات لمباراة الغد، لقد تدربنا على هذه التغييرات وآمل أن ينفذها الفريق جيدًا غدًا ضد خيتافي".

وعن موعد عودة مدافعه رونالد أراوخو من الإصابة، قال فليك "أراوخو يبلي بلاءً حسنًا للغاية، لا نعرف متى سيعود من الإصابة، إنه لأمر رائع أن يكون هنا".

وبسؤاله عن التعاقد مع حارس مرمي خلال الفترة الحالية لتعويض تير شتيجن، أجاب فليك "إيناكي بينيا يبلي بلاءً حسنًا للغاية، إنه محترف جيد ونحن نثق به، سنجري مناقشة حول ما يجب أن نفعله، نحن مرتاحون مع بينيا ولا نشعر بالضغط".

ويستعد برشلونة لملاقاة نظيره خيتافي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".