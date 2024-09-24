نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا: رحيم سترلينج جاهز لإحداث الفارق في المواجهة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن أداء رحيم سترلينج، مشيرًا إلى أنه في حالة جيدة وجاهز للمشاركة. وعبّر عن رؤيته لرحيم وهو متحمس للحصول على المزيد من الفرص لإحداث تأثير في المباريات.

كما أضاف: "نتطلع لرؤية رحيم يقدم أداءً مميزًا غدًا، بعد أن خاض بعض الدقائق، وسيكون لديه فرصة أخرى للتألق".

وأشار أرتيتا أيضًا إلى أهمية تثبيت الثقة في اللاعبين الجدد، قائلًا: "إن منحهم الفرصة لإظهار مهاراتهم يساعد على بناء الانسجام داخل الفريق.

واختتم:" نحن نعمل على تطوير أسلوب لعب يتناسب مع إمكانياتهم، وأعتقد أن رحيم لديه القدرة على إحداث الفارق، كما أكد على التزام الفريق بتقديم أداء قوي في المباراة المقبلة وتعزيز روح المنافسة بين اللاعبين.".