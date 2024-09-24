نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البكيرية بعد قليل بستاد البكيرية في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد البكيرية

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والبكيرية مساء اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة السابعة ونصف بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها حاتم بطيشة وعبدالله الغامدي.

تشكيل الهلال أمام البكيرية

حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: اليامي، كوليبالي، البليهي، كانسيلو.

خط الوسط: القحطاني، ناصر، الغنام.

خط الهجوم: سافيتش، ليوناردو، الحمدان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والبكيرية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.