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أحمد جودة - القاهرة - نفى المدرب القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول طلبه التعاقد مع بعض لاعبي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

"أنا من رفضت" مدرب الاتحاد السكندري ينفي طلب التعاقد مع رباعي الزمالك

وتحدث فاسيليو خلال تصريحات صحفية: "بعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الراحلين من الزمالك، عُرضت علي أسماء مثل سيف فاروق جعفر، وسيد نيمار، وسامسون أكينيولا، ومهاب ياسر".

وأضاف: "رفضت جميع الأسماء المعروضة ليس تقليلا من قيمتهم، ولكن لأن لدينا العديد من اللاعبين في نفس مراكزهم في الاتحاد".

وتابع: "نحن نركز على التعاقد مع لاعبين في المراكز الشاغرة فقط، ونسعى إلى تحسين الجودة وليس زيادة العدد في نفس المركز".

واختتم فاسيليو: "يتبقى لنا مركزان فقط لاستكمال تشكيل الفريق الأساسي للموسم المقبل، والإدارة تعمل على توفير اللاعبين المناسبين لتلك المراكز".