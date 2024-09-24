الرياضة

عاجل.. كاف يعلن حكام مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسيقود المباراة الحكم الجنوب إفريقي أبونجيلي طوم، ويعاونه الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس كمساعد أول، وزخيلي توسي من جنوب إفريقيا كمساعد ثان، بينما يتولى جيلي جافاني من جنوب إفريقيا مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل، قبل أن يسافر لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من الشهر ذاته.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الرأس الأخضر بـ 3 نقاط، ثم موريتانيا بنفس الرصيد في المركز الثالث، وأخيرًا بوتسوانا دون نقاط.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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