نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب هالاند عن مواجهة واتفورد في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إنجليزية غياب النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، عن مباراة واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب فريق مانشستر سيتي ضد واتفورد، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة.

وكشفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن هالاند سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد اليوم، وذلك بسبب سفره إلى النرويج من أجل حضور جنازة صديق العائلة المقرب إيفار إيجا.

وأكدت الصحيفة أن، إيجا الذي توفي في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 59 عاما، يعتبر بمثابة صديق مقرب إلى هالاند ولوالده أيضا، وكان الوسيط الرئيسي لعائلته، بل وعندما انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي في عام 2022، جهز له شقة مفروشة بالكامل له ليعيش فيها حتى يتمكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من التركيز على اللعب.