انت الأن تتابع خبر منتخب الشباب يستعد لمواجهة هونغ كونغ .. الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، منتخب هونغ كونغ مساء الأربعاء في قطر، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية التي تستضيفها الدوحة.



وينهي المنتخب الوطني للشباب الثلاثاء بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، تحضيراته لانطلاق التصفيات الآسيوية، بحثا عن تحقيق إنجاز جديد.



و يشارك المنتخب بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، حيث يفتتح مواجهاته بلقاء هونغ كونغ مساء غد على ستاد حمد الكبير .



ويلتقي سنغافورة الجمعة المقبل على نفس الملعب، ويختتم المنافسات بلقاء قطر يوم الاحد المقبل على ستاد عبدالله بن خليفة، علما أن جميع المباريات تقام عند الثامنة مساء .