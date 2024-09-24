اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

انت الأن تتابع خبر منتخب كرة القدم الإلكترونية يستعد للمشاركة ببطولة غرب آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية "إي فوتبول" تدريباته، الثلاثاء، استعداداً لبطولة غرب آسيا الخامسة للألعاب الإلكترونية والتي تقام في 27 و 28 الحالي بمقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.



ويمثل المنتخب لفئة الذكور سيف دبابنة، وعن فئة الإناث نور الخطيب.



ويستهل المنتخب الوطني لفئة الذكور مبارياته بمواجهة البحرين عند الـ4 عصر الجمعة المقبل، يليه لقاء مع المنتخب القطري عند الـ 6:30، على أن يختتم الدور الأول أمام السعودية عند التاسعة مساء.



في المقابل، يلتقي المنتخب الوطني لفئة الإناث نظيره البحريني عند الـ3 عصر الجمعة المقبل، يليه لقاء سلطنة عُمان عند الـ 5:30، ثم السعودية عند التاسعة مساء.



وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، لأول مرة مشاركة الإناث إلى جانب الذكور، وذلك بغرض المساهمة بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة من كلا الجنسين .