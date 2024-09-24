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أحمد جودة - القاهرة - جدد لاعب الوسط ريتشارد ريوس، أحد نجوم منتخب كولومبيا، عقده مع بالميراس البرازيلي حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2028، حسب ما أفاد النادي.

الكولومبي ريوس يجدد عقده مع بالميراس

ومدد ريوس، عقده لعامين آخرين، حيث كان عقده السابق سينتهي في أواخر 2026.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: "أريد أن أشكر بالميراس والمديرين على ثقتهم في عملي ومنحي الثقة لأكون هنا. أنا سعيد للغاية بتجديد هذا العقد وكذلك عائلتي".

وانضم لاعب خط الوسط، الذي لعب منافسات كرة القدم داخل الصالات حتى سن 18 عاما، إلى الفريق الأخضر والأبيض في عام 2023، بعد تألقه مع جواراني، وفاز بالدوري البرازيلي في ذلك العام. واليوم هو اللاعب الأساسي بلا منازع في خطط المدرب البرتغالي أبيل فيريرا.

ولعب ريوس 93 ​​مباراة بقميص بالميراس، سجل فيها 5 أهداف، وهي أرقام جعلته بالفعل ثالث أكثر لاعب كولومبيا يخوض مباريات مع النادي.

كان ريوس أيضًا لاعبًا أساسيًا في تشكيلة منتخب كولومبيا الذي حل وصيفا لبطولة كوبا أمريكا 2024 قبل الخسارة في النهائي أمام الأرجنتين.

