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أحمد جودة - القاهرة -

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لشؤون الرياضة، إنه حصل على فرصة جديدة للحياة، بعد علاجه الناجح من الإرهاق.

ماكس إيبرل: حصلت على فرصة جديدة للحياة

واستقال إيبرل (51 عاما) من وظيفته كمدير رياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ في كانون الثاني/يناير 2022، مشيرا إلى أنه عانى من الإرهاق بعد عمله في النادي لأكثر من عقدين من الزمان.

وعاد في أواخر عام 2022 للعمل في نادي لايبزيج الألماني، قبل أن يشغل منصبه الحالي مع بايرن في آذار/مارس الماضي.

وقال إيبرل، في تصريحات لمجلة "فروند 11" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن اتجاهاته قد تغيرت بفضل العلاج الذي بدأ بجلسات متعددة كل أسبوع.

أضاف إيبرل: "ما تزال كرة القدم مهمة للغاية بالنسبة لي، لكنها ليست أكثر أهمية من صحتي وسلامتي الشخصية والعاطفية. بطريقة ما، حصلت على فرصة جديدة للحياة".

وأوضح أنه لم يكن قادرا في السابق على عيش حياته والقيام بعمله على النحو اللائق بسبب المرض، حيث قال: "عندما صعدنا لدوري أبطال أوروبا مع مونشنجلادباخ، كان الجميع من حولي يحتفلون".

وتابع: "لكن كل ما كنت أفكر فيه هو أنني قلت لنفسي: (يا إلهي، هل نحن قادرون على المنافسة في البطولة بهذا الفريق؟ ما هي الانتقالات التي يتعين علي القيام بها الآن؟)".

وأضاف: "اليوم أستطيع الجلوس في الحديقة مع شريكتي وكلبي - وأنا في سلام تام مع نفسي. إنني ببساطة لم ينتابني هذا الشعور مطلقا على مدار الـ40 عاما الماضية".

وتعرض إيبرل لانتقادات شديدة عندما انضم للايبزيج، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين العديد من المشجعين المتعصبين الألمان بسبب علامته التجارية.

وكشف المسؤول الحالي لبايرن أن بعض ردود الفعل كانت مبالغ فيها، رافضا أيضا التلميحات بأنه انتقل للايبزيج بعد 10 أشهر من رحيله عن جلادباخ لأسباب مالية.

شدد إيبرل: "لا تدفعني الأمور المالية لاتخاذ القرارات المصيرية في حياتي. لقد ربحت في جلادباخ أكثر مما كنت أربحه في لايبزج، وأحصل في بايرن على أقل مما كنت أتقاضاه مع لايبزج".

أتم إيبرل تصريحاته قائلا: "أستطيع أن أقول بضمير مرتاح لقد أنهيت العقدين الأعلى أجرا في حياتي بمحض إرادتي وتنازلت عن الكثير من المال".

