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أحمد جودة - القاهرة - شدد المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، على أهمية مباراة فريقه ضد ضيفه ويستهام يونايتد، الأربعاء، في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

مدرب ليفربول: الجدول المزدحم يعرقل مشاركة الجدد

وقال سلوت، في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الثلاثاء للحديث عن اللقاء "إنها مواجهة مهمة للغاية. لحسن الحظ أنها ستقام على أرضنا. إنها مباراة مهمة نتطلع إليها".

وعن حظوظ ليفربول في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، صرح سلوت، الذي تولى تدريب الفريق فور نهاية الموسم الماضي "لا يحب المشجعون الفوز بالكؤوس فحسب، بل يحبها اللاعبون والمدربون أيضًا. نحب جميعًا الفوز بشيء ما، لكن هذا بعيد المنال، حيث يتعين علينا خوض أول مباراة لنا في هذه البطولة".

أضاف المدرب الهولندي "أعرف تاريخ النادي، فازوا بالبطولة عدة مرات، كان آخرها في الموسم الماضي. يتعين علينا العمل على الاحتفاظ باللقب، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالبطولة مرة أخرى".

وتحدث سلوت عن بداية ويستهام الباهتة هذا الموسم، حيث قال "واجهوا بعض المنافسين الأقوياء. رأيت خلال مبارياتهم أنهم يتمتعون بفترات جيدة جدا أيضا، وأحيانا كانوا غير محظوظين بعض الشيء بالنتيجة".

وأشار "تعاقدوا في فترة الانتقالات الصيفية مع العديد من اللاعبين الذين لم يتم الدفع بهم بعد ولكن ربما تكون هناك فرصة لهم للبدء. إنهم سيعودون أقوى بسبب كل تلك الكفاءة التي كانوا يتمتعون بها بالفعل في الموسم الماضي. لديهم أيضًا مدير فني جيد. آمل أن يستغرق الأمر منهم بضعة أيام إضافية، لكنهم سيعودون أقوى مما بدأوا به الموسم".

وردًا على سؤال حول أهمية إدخال الإيقاع على اللاعبين الذين لم يلعبوا بانتظام حتى الآن هذا الموسم، قال سلوت "أولئك الذين لم يلعبوا كثيرًا هنا مع الفريق فقد شاركوا مع منتخبات بلادهم. لكن من المهم بالنسبة لهم الاستمرار في الحصول على وقت للعب ومن الصعب ترتيب بعض المباريات الودية لهم بسبب جدول المباريات المزدحم".

وكشف "لهذا السبب قمنا بالفعل بالتناوب قليلًا في المباريات القليلة الماضية، حيث رأيت لاعبين آخرين يأتون بعيدا عن أولئك الذين بدأوا جميعًا في أول ثلاث مباريات وقد تكون المباراة فرصة للاعبين للحصول على بعض وقت اللعب أيضًا".

واستدرك "الأمر لا يتعلق فقط بوقت اللعب، بل إنه بالنسبة لهم أيضًا. إذا قدموا أداءً جيدًا خلال الأسبوع، وهو ما فعلوه جميعا حتى الآن، فسوف يحصلون على فرصتهم في النهاية. هذا ما رأيته أيضا مع داروين (نونيز) ومع كودي (جاكبو) أيضًا. لذا، دعونا نرى من سيحصل على فرصته غدا ولكن معظمهم، وربما حتى جميعهم، سيحصلون على وقت لعبهم خلال الموسم".

واختتم مدرب ليفربول حديثه قائلا "كل لاعب متعطش للحصول على وقت للعب. إذا لعبت كل أسبوع فأنت متعطش للبقاء في الفريق. هناك الكثير من المنافسة، ولدينا العديد من اللاعبين الجيدين، وأعتقد أنهم يحبون أيضًا المشاركة لأنهم يلعبون لناد رائع أمام جماهير رائعة".