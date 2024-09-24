نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك تحفظات داخل النادي الأهلي على قرار تعيين الحكم الليبي معتز الشلماني من قبل الكاف لإدارة المباراة السوبر المقبلة بالرغم من عدم إعلان إدارة الأهلي عن هذا الرفض علنا.

الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك حالة عامة من عدم الرضا داخل القطبين عن الحكم الليبي بسبب ضعف إمكانياته الفنية مقارنة بحكام آخرين داخل القارة وان لديهم رغبة في تغييره وهو ما أعلنه الزمالك رسميا أمس عبر متحدثة الرسمي.



واتم شبانة أن الأهلي يحتفظ بذكريات غير جيده مع الحكم خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بالقاهرة الموسم قبل الماضي.

