نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات رحيل فلوريان فيرتز عن باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات رحيل فلوريان فيرتز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وارتبط اسم فيرتز بالخروج من حسابات صفوف نادي باير ليفركوزن بعد التألق الملحوظ الذي قدمه اللاعب الموسم المنقضي والذي أدى إلى اهتمام عملاقة أوروبا به وملاحقته للتوقيع معه.

تطورات رحيل فلوريان فيرتز عن باير ليفركوزن

ويعتبر فريقي ليفربول وريال مدريد أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات فلوريان فيرتز من داخل صفوف نادي باير ليفركوزن خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر، فإن نادي باير ليفركوزن الألماني لا يمانع من رحيل فلوريان فيرتز عن صفوفه ولكن بالشروط التي يضعها الفريق.

ويرغب نادي ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات فلوريان فيرتز إلى ريال مدريد أو ليفربول.

