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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن غياب يوسف أيمن، المدافع الجديد للنادي الأهلي، عن مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، المقرر إقامتها في 27 سبتمبر بالمملكة العربية السعودية.

شوبير: كولر غريب بعض الشئ.. وغياب الصفقة الجديدة ستغضب اللاعب

وتحدث شوبير خلال تصريحاته الإذاعية: "مش واضح إيه المشكلة دلوقتي؟ ليه في حديث عن غضب يوسف أيمن رغم مشاركته في مباراتين فقط هذا الموسم؟".

وأضاف: "هناك كلام إنه مش هيسافر مع الفريق، على الرغم من انضمامه للأهلي على سبيل الإعارة وكان من المفترض أن يحصل على فرصة للعب".

وتابع شوبير: "إذا لم يسافر إلى السعودية مع الفريق، قد يؤدي ذلك إلى شعور اللاعب بالغضب".

كما علق على مواقف المدرب مارسيل كولر قائلًا: "كولر غريب بعض الشيء، الموسم الماضي خالد عبدالفتاح لم يكن يشارك بانتظام، وكان هناك توقعات بأنه سيغادر بعد انتهاء فترة الإعارة، لكننا رأيناه يشارك في مباراتي بيراميدز، وكان من الممكن أن يختم الموسم إلا أن طرده ظلمًا حال دون ذلك".

