نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يرد على عمرو أديب ويكشف كواليس مباراة السوبر الأفريقي 1994 ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات عمرو أديب المتعلقة بمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، التي ستقام في 27 سبتمبر في السعودية.

شوبير يرد على عمرو أديب ويكشف كواليس مباراة السوبر الأفريقي 1994 ضد الزمالك

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية: "عمرو أديب نكشني أمس، وقررت أن أرد عليه، في مباراة السوبر الأفريقي عام 1994، كانت واحدة من أقل المباريات تركيزًا للأهلي، سافرنا بطائرة خاصة وكانت هناك رحلة مع الجمهور".

وتابع شوبير: "عندما وصلنا إلى جنوب إفريقيا، كان الفندق مفتوحًا للجميع، وهو أمر غير معتاد في سياسة الأهلي، كانت هناك ثقة كبيرة في الفوز، حتى إن التدريبات كانت تتم أمام الجميع، المدرب ألان هاريس اشتكى من ذلك، وكنت كابتن الفريق، وعبّرت عن استيائي أيضًا".

وأوضح شوبير: "أخبرت كابتن طارق سليم أن هذا الأمر غير مقبول، حيث كان هناك شخص قريب من كابتن محمود الجوهري يتواجد معنا طوال الوقت، مما كان يعرض أسرار الفريق للخطر، وهذا ما حصل بالفعل".

واختتم شوبير بالحديث عن الحكم: "لم يتم الاستجابة لشكوانا، وانتهت المباراة بفوز الزمالك، ولا أريد التطرق إلى موضوع الحكم الجنوب أفريقي، لأن طرد محمد يوسف كان قرارا غريبا جدا".

