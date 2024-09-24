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أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، عن حماسه لمواجهة كأس السوبر الأفريقي 2024 ضد الغريم التقليدي النادي الأهلي، المقررة يوم الجمعة 27 سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض.

زيزو: هدفنا الفوز بكأس السوبر الإفريقي.. والجماهير تمنحنا دفعة قوية

في حديثه مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أكد زيزو على أهمية هذا اللقب بالنسبة له، مشيرا إلى رغبته في التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الزمالك، وأشاد بشغف الجماهير الذي يمنح اللاعبين دفعة قوية.

قال زيزو: "المباراة ستكون تنافسية جدا، فهي تجمع بين أكبر فريقين في القارة الأفريقية، نهدف إلى تقديم عرض مميز يعكس قوة الكرة المصرية، والجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، يبذل جهودا كبيرة لتحقيق هذا اللقب".

كما أضاف: "التركيز الكامل واستغلال الفرص المتاحة واحترام المنافس هو ما سيمكننا من الفوز، نحن نعلم أن الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج، وهذه الجماهير ستساندنا بقوة".

وأشار زيزو إلى أن أجواء ملعب المملكة أرينا ستكون رائعة، مع توقع حضور جماهيري كثيف من الجانبين. وأكد أن الشغف الجماهيري سيكون له تأثير إيجابي على اللاعبين خلال المباراة.

وفي ختام حديثه، قال زيزو: "أسعى لتحقيق كأس السوبر للمرة الثانية، فقد سبق لي الفوز بها في 2020، جماهير الزمالك متحمسة لهذا اللقب، ونريد أن نسعدهم به، خصوصا أنه أمام الأهلي، مما يضيف أهمية خاصة لهذه المواجهة".

