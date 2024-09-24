نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة تشيلسي وبارو في كأس الرابطة الإنجليزية.. الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره نادي بارو اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرون من سبتمبر الجاري ضمن لقاءات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستضيف ملعب استاد ستامفورد بريدج، معقل الفريق اللندني المباراة المرتقبة بين تشيلسي وبارو اليوم في منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة.

موعد مباراة تشيلسي وبارو في كأس الرابطة

وتنطلق بداية مباراة تشيلسي أمام بارو مساء اليوم الثلاثاء عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بارو في كاس الرابطة الانجليزي

حراسه المرمى سانشيز

خط الدفاع كوكوريلا، كولويل، ديساسي، فوفانا.

خط الوسط كايسيدو – هال – كول بالمر.

خط الهجوم نكونوكو، جاكسون، بيدرو نيتو

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبارو اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

وتنقل مواجهة تشيلسي مع بارو اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.